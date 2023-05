Calcio: Conference League, le formazioni di Basilea-Fiorentina

MeteoWeb

Basilea, 18 mag. – (Adnkronos) – Queste le formazioni ufficiali di Basilea-Fiorentina, in campo alle 21 al St. Jakobs Park della città svizzera per il ritorno della semifinale di Conference League. Italiano ritrova Milenkovic, squalificato all?andata e punta su Castrovilli a centrocampo. Davanti Cabral con Gonzalez e Brekalo. Vogel conferma Amdouni, autore del gol vittoria a Firenze, con lui c?è Augustin. Questi gli 11 iniziali.

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. All. Vogel.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano.