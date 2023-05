Calcio: De Laurentiis, ‘legame con Dimaro prolungato per questa stagione più altre tre’

MeteoWeb

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Il legame con Dimaro Folgarida sarà prolungato per questa stagione più altri 3 anni”. Aurelio De Laurentiis annuncia in conferenza stampa all’SSC Napoli Konami Training Center il rinnovato connubio tra la Società e la Val di Sole. Al fianco del Presidente azzurro presenti Alex Meret, Valentina De Laurentiis, Roberto Failoni, assessore al Turismo del Trentino, Maurizio Rossini Ceo Trentino Marketing, Luciano Rizzi presidente Apt Val di Sole, Andrea Lazzaroni Sindaco di Dimaro Folgarida e Gianni Battaiola Presidente Trentino marketing.

“Prima di iniziare la conferenza il pensiero va alla tragedia che ha colpito il territorio dell’Emilia Romagna. Siamo vicini alla popolazione di quella zona e spero di trovare una linea comune di appoggio con la Lega Serie A e in ogni caso come Napoli Calcio faremo la nostra parte. Avevamo esaurito il contratto per il ritiro e abbiamo rinnovato per un’ altra stagione. Ma oltre a questo anno aggiuntivo abbiamo raggiunto un accordo che ci lega a Dimaro per i successivi 3 anni. Quindi compreso quest’anno in cui svolgeremo la preparazione per la 13esima volta in Val di Sole, saremo per altri 3 anni in Trentino”.

“L’anno scorso abbiamo ricevuto tanti inviti, con offerte molto alte per fare tournée in giro per il Mondo. Ma abbiamo rifiutato perchè non sarebbe stato produttivo per una preparazione corretta della squadra. Avremmo avuto un mese di ritiro molto dispendioso e poco allenante. Così io ho detto stop alle trasferte e ho preferito che le squadre con le quali sostenere amichevoli potessero venire prima in Val di Sole e successivamente in casa nostra. Ringrazio, quindi, in tal senso Dimaro Folgarida per la disponibilità e la massima organizzazione”.