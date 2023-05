Calcio: De Siervo, ‘tre italiane in corsa per le finali europee, ce la giochiamo’

MeteoWeb

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Per me siamo in corsa per tutte e 3 le finali europee. Per la Roma sarà fondamentale il carisma di Mourinho a Budapest. La Fiorentina potrebbe coronare un anno bellissimo in cui è sempre stata protagonista”. Queste le parole di Luigi De Siervo, Ad della Lega Serie A, intervenuto a “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento. “L’inter si è concentrata più sulle coppe, nonostante un buon cammino in Serie A. Inzaghi ha dimostrato di saper guidare i suoi campioni fino a questa finale che, se verrà interpretata come la gara ‘dell’anno’, potrebbe regalargli gioia”, conclude.