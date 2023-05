MeteoWeb

Siviglia, 18 mag. – (Adnkronos) – Siviglia e Juventus vanno ai tempi supplementari per decidere chi andrà in finale di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium le due squadre pareggiano con lo stesso punteggio anche al ‘Sanchez Pizjuan’. Al vantaggio bianconero con Vlahovic al 65′, risponde Suso al 72′.