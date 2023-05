Calcio: Gatti al 97′ salva la Juve, 1-1 con il Siviglia nella semifinale d’andata

MeteoWeb

Torino, 11 mag. – (Adnkronos) – La Juventus si salva all’ultimo respiro con un gol di Gatti al 97′ e chiude in parità sull’1-1 la semifinale d’andata di Europa League. Spagnoli avanti al 26′ con En-Nessyri che finalizza un contropiede perfetto e poco dopo vicini al raddoppio con Ocampos. Nella ripresa Allegri prova a recuperare inserendo Chiesa, Iling, Milik e Pogba e cambiando modulo con il passaggio al 4-4-2: i bianconeri continuano a faticare ma trovano un gol fondamentale all’ultima azione, con Gatti che insacca di testa sugli sviluppi di un corner. Al ritorno tra sette giorni in Spagna servirà però ben altra prestazione.

Dopo un inizio equilibrato con le due squadre che si affrontano a viso aperto la Juve si fa prender la mano e quando prova ad aggredire alta, lascia scoperto il fianco. La formazione ospite ringrazia e ne approfitta.

Ocampos galoppa mentre Bonucci lo rincorre al piccolo trotto. Dietro tutta la difesa è messa male, Gil taglia e lascia di fatto la palla tra i piedi di En-Nesyri. Il marocchino non si fa pregare e segna il gol del vantaggio. Il Siviglia prende la partita in mano e Vlahovic, servito poco e male, ha pure il tempo per divorarsi una clamorosa occasione da gol.

All’intervallo Allegri non può far altro che rivoluzionare la Juventus. Fuori Kostic e Miretti, peraltro non tra i peggiori, dentro Chiesa e Iling. L’inglese sembra l’uomo del momento, tanto che la formazione bianconera ha un’altra faccia. I palloni gravitano tutti dalle sue parti però l’area della Juventus continua a essere vuota. Vlahovic non gira, nervoso, impreciso e poi pure furente, al momento del cambio al 61′: dentro Milik, ma il serbo non gradisce. Il Siviglia amministra, mentre nel frattempo Allegri perde Bonucci per infortunio e mette dentro Gatti.

Il Siviglia gioca male, però tiene. Acuna fa una partitona e pure Gudelj dietro in difesa. Davanti En-Nesyri tiene in ansia da solo tutta la difesa della Juventus. Quando tutto sembra finito arriva un finale incredibile allo Stadium, dove è scoccato il 96′ quando la Juve guadagna un corner. L’arbitro indica chiaramente che lo farà battere, e allora Gatti chiede a Chiesa di aspettarlo per calciare dalla bandierina. L’ex Fiorentina calcia in mezzo, sponda di testa di Pogba per Gatti che si lancia in anticipo su tutti e mette in rete: 1-1 e sipario.