Calcio: Gene Gnocchi, ‘assenza Leao troppo importante per Milan, lui è 40% della squadra’**

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Ieri brutta prestazione, quando manca Leao si vede perchè è troppo importante per il Milan. In questo momento lui da solo è il 40% della squadra”. Così Gene Gnocchi, volto della tv, comico e sostenitore dei rossoneri in merito alla gara di ieri tra le milanesi, andata della semifinale di Champions League all’Adnkronos. “Poi prendere gol nei primi minuti sicuramente non aiuta -prosegue-. I primi 25 minuti sono stati sottotono, poi una reazione è arrivata ma non è bastato. Credo proprio che Leao avrebbe potuto cambiare la nostra partita, anche come mentalità”.