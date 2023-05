MeteoWeb

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Congratulazioni con una punta di sarcasmo della Juventus al Napoli dopo la conquista del titolo degli azzurri. “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto”, si legge sul profilo twitter bianconero.