Calcio: Juventus, Rabiot non convocato per il Lecce

Torino, 3 mag. – (Adnkronos) – L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match della 33/a giornata di Serie A di oggi pomeriggio alle 18 contro il Lecce. Turno di riposo per Adren Rabiot non inserito tra i 24 convocati. Questo l’elenco completo: Szczesny, De Sciglio, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, Vlahovic, Pogba, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Bonucci, Miretti, Di Maria, Pinsoglio, Rugani, Soulé, Paredes, Perin, Iling-Junior, Fagioli.