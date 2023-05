Calcio: Maurizio De Giovanni, ?Siamo campioni! Dobbiamo dire grazie solo a noi stessi?

MeteoWeb

Napoli, 4 mag. (Adnkronos) – ?Siamo campioni e dobbiamo ringraziare solo noi stessi!?. Lo ha dichiarato all?Adnkronos Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli al termine della gara di Udine. ?Abbiamo vinto contro tutti, senza aiuti ne protezioni esterne -prosegue- tifoseria e squadra molto unite per arrivare a questo strepitoso trionfo. Una annata incredibile, in una città che adesso deve festeggiare alla grande i suoi eroi. Il migliore di questo campionato? La società. È riuscita ad abbassare il monte ingaggi, sostituendo tanti giocatori che erano andati via riuscendo a costruire un gruppo fatto di grandi uomini e agli ordini di un tecnico importante come Spalletti. Ci godiamo questo momento, storico per noi?.