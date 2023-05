Calcio: Moggi, ‘tre italiane in finale grande orgoglio, ma troppi stranieri in rosa’**

MeteoWeb

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Il fatto che ci sono tre squadre italiane nelle finali europee dimostra sicuramente che i club vivono un buon momento”. È il commento di Luciano Moggi all’Adnkronos. “Però in questi team la maggior parte dei giocatori sono stranieri, quindi posso immaginare che il ct dell’Italia non sarà felice perchè poi fa fatica a mettere su la squadra azzurra. Però -conclude l’ex dg della Juve- per queste società arrivare alle finali è sicuramente motivo d’orgoglio”.