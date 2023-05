Calcio: Pinto, ‘Psg su Mourinho? Il mister ha risposto e io sto tranquillo’

MeteoWeb

Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – “Mi tranquillizza questa domanda, me l?hanno fatta prima di ogni partita europea in questa stagione. Speriamo che me la facciate anche a Budapest prima della finale. Il mister ha risposto e io sto tranquillo”. Lo dice il direttore sportivo della Roma Tago Pinto, al microfono di Sky Sport, prima della semifinale d’andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen in merito all’interesse del Psg per il tecnico giallorosso José Mourinho. Alla vigilia l’allenatore portoghese ha dichiarato: “Se al Psg mi cercano non mi hanno trovato. Non hanno parlato con me”.