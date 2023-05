Calcio: Spal e Benevento retrocesse in Serie C

MeteoWeb

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – Spal e Benevento retrocedono matematicamente in Serie C con una giornata d’anticipo. Gli estensi perdono in casa per 1-0 contro il Parma e dicono addio alla serie B, mentre ai sanniti non basta la vittoria per 2-1 in casa contro il Modena. Le due squadre dopo la 37/a giornata del campionato cadetto sono appaiate all’ultimo posto con 35 punti, 4 lunghezze in meno del Brescia quart’ultimo e al momento in posizione playout.