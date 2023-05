Calcio: stadio Atalanta, al via il 5 giugno la terza fase dei lavori

MeteoWeb

Bergamo, 31 mag. – (Adnkronos) – Proseguono i lavori di riqualificazione del Gewiss Stadium di Bergamo. Come annunciato dall’Atalanta, il giorno dopo l’ultima partita stagionale contro il Monza (prevista domenica alle 21), inizierà la canterizzazione che darà il via alla terza fase di lavori. Una parte che prevede la ricostruzione della curva sud Morosini (inizio dei lavori di demolizione previsto giovedì 8 giugno alle 12), del settore ospiti e dei distinti sud, oltre alla realizzazione di un parcheggio interrato. La conclusione dei lavori è prevista per la fine dell?estate 2024: l?Atalanta disputerà così tutta la stagione 2023-2024 senza una parte del suo stadio. La capienza del Gewiss Stadium sarà ridotta in modo importante, tra curva sud Morosini e distinti sud mancheranno infatti circa 3.500 posti attualmente disponibili per i tifosi atalantini. Alla fine dell?estate 2024 l?Atalanta, Bergamo e tutti i tifosi nerazzurri potranno finalmente avere a disposizione un Gewiss Stadium completamente rinnovato.