Camera: su dl Ponte Messina e dl Bollette governo preannuncia fiducia**

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Il governo preannuncia la fiducia sul decreto Ponte di Messina e il decreto Bollette. E’ quanto emerge dalla capigruppo della Camera. Il dl Ponte sarà in aula a partire dal 9 maggio per essere votato la settimana successiva con voto di fiducia e il voto finale entro martedì 16 maggio.

Il dl Bollette arriverà invece in aula mercoledì 17, anche in questo caso ci sarà la fiducia e il voto finale dovrebbe arrivare venerdì 19 maggio.