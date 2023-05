Cappellacci (FI), ?momento propizio per dare risposte a pazienti sclerosi multipla?

MeteoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronosn Salute) – ?Questo è il momento propizio per dare risposte all?Associazione italiana sclerosi multipla, quindi rendere operative le richieste che Aism elenca nella mozione, 30 punti ben precisi, tra cui più servizi a pazienti con sclerosi multipla e sostegno ai caregiver?. Così Ugo Cappellacci (Forza Italia), presidente della Commissione Affari sociali della Camera, a margine dell?evento promosso da Aism in occasione della Settimana dedicata alla sclerosi multipla.

?Veniamo da un momento difficile – spiega Cappellacci – la pandemia ha messo in crisi tutto il mondo, in particolare i sistemi sanitari ma da questa crisi si può ripartire per ricostruire. Le richieste di Aism per molti aspetti sono coincidenti con il lavoro di riforma e ricostruzione del sistema sanitario, per tale motivo credo che sia questo il momento giusto perché ci sono la volontà, le condizioni e le risorse per farlo”. “Ho assunto un impegno con i dirigenti Aism per tradurre in attività legislativa le loro richieste. Inutile fare grandi promesse, l?unica promessa che mi sento di fare è quella che lavoreremo con Aism per sviluppare i punti, uno per uno”, conclude.