Carburanti, prezzi ancora in lieve calo: quanto costano oggi benzina e diesel

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Ancora in lieve calo i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre la quotazione internazionale del gasolio torna a salire dopo due ribassi consecutivi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,813 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,814, pompe bianche 1,811), diesel a 1,658 euro/litro (invariato, compagnie 1,660, pompe bianche 1,653). Benzina servito a 1,950 euro/litro (invariato, compagnie 1,991, pompe bianche 1,873), diesel a 1,799 euro/litro (invariato, compagnie 1,841, pompe bianche 1,717). Gpl servito a 0,752 euro/litro (invariato, compagnie 0,764, pompe bianche 0,738), metano servito a 1,593 euro/kg (-1, compagnie 1,597, pompe bianche 1,590), Gnl 1,427 euro/kg (-3, compagnie 1,417 euro/kg, pompe bianche 1,434 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,886 euro/litro (servito 2,142), gasolio self service 1,746 euro/litro (servito 2,015), Gpl 0,861 euro/litro, metano 1,673 euro/kg, Gnl 1,414 euro/kg.