Carceri: Pd, ‘attenzione c’è, continua con ispezioni e atti parlamentari’

Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Le nostre ispezioni (non annunciate) e la nostra attenzione, con atto ispettivo anche in parlamento, ci sono e continuano”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Antonio Nicita, in una conversazione social cui hanno preso parte altri parlamentari dem sul caso Cospito e la situazione nelle carceri italiane.

“Perché nessun parlamentare della maggioranza o dell?opposizione va a trovare in carcere i detenuti senza nome che muoiono con lo sciopero della fame? Vale solo la star Cospito, onorevolissimi Andrea Orlando e Debora Serracchiani?”, chiede il giornalista Pierluigi Battista. Il primo a rispondere è l’ex ministro Andrea Orlando: “Polemichetta caro giornalistissimo. Nessun organo di informazione ha segnalato la vicenda e i parlamentari di opposizione non accedono alle relazioni del Dap. Colpevolizzare chi va a trovarne uno perché non è andato trovarli tutti premia quelli che non vanno a trovare nessuno”, scrive su Twitter Orlando che poi specifica: “Io visito le carceri da anni, anche dove stanno detenuti non noti”.

La deputata dem Debora Serracchiani chiarisce: “Caro Battista, tutti i detenuti meritano rispetto e attenzione. Proprio per questo negli ultimi dieci giorni ho visitato due istituti penitenziari, la sezione femminile di Rebibbia e la casa circondariale di Brescia”.

(Adnkronos) – La responsabile Giustizia del Pd prosegue: “Eviterei fossi in lei alcun tipo di disumano sciacallaggio. Bastava poi poco per sapere che un altro collega del pd era stato ad Augusta”. E’ poi Nicita, senatore dem, a spiegare: “In merito al carcere di Augusta, come riportato oggi da alcuni quotidiani, da parlamentare eletto in Sicilia (Pd) avevo già fatto ispezione al carcere e depositato in Senato interrogazione urgente al Governo 3 mesi fa”.

“In merito ai 2 decessi, nessuno ha avuto notizia di questo sciopero della fame e non appena abbiamo saputo giovedì dei due decessi e di un tentato suicidio abbiamo subito informato i mezzi di informazione e depositato nuova interrogazione in Senato per acquisire informazioni”, prosegue Nicita.

“C?è un tema di trasparenza, come segnalato anche dal Garante con il quale mi sono confrontato anche per verificare e diffondere queste notizie”, aggiunge il senatore dem.