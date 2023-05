MeteoWeb

Catania , 29 mag. – (Adnkronos) – ?Sugli exit poll non commento. Quando avremo il dato reale parlerò?. Lo dice Enrico Trantino, candidato sindaco del centrodestra di Catania, accolto dagli applausi nel comitato elettorale allestito in un albergo nel centro di Catania dove c?è un clima di grande felicità per il successo, assai probabile, del noto avvocato penalista ed esponente di FdI ampiamente in vantaggio secondo gli exit poll.