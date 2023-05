Centrodestra: Bicchielli-Cavo, ‘congresso Noi Moderati nuova tappa percorso importante’

MeteoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “È iniziata oggi con il primo congresso di ?Noi Moderati? una nuova tappa di un percorso importante che, dopo le elezioni politiche, l?attività di questi mesi in Parlamento e al governo, e il grande lavoro sui territori, ci vedrà impegnati nell?edificazione di una casa politica accogliente e inclusiva, aperta anche a tutte quelle liste civiche presenti sui territori che condividono i nostri valori, caratterizzata dalla forza delle idee, dal mettere la moderazione e la persona al centro e dalla chiarezza della sua collocazione?. Lo affermano Pino Bicchielli e Ilaria Cavo, deputati di ?Noi Moderati?.

?Con il presidente Maurizio Lupi, il presidente del comitato promotore Giovanni Toti, e i tanti amici impegnati a livello nazionale e sui territori -aggiungono- intendiamo convogliare storie ed energie verso l?obiettivo ambizioso di segnare una nuova presenza dei moderati in politica. L?attenzione ricevuta e il valore riconosciuto oggi dagli alleati del centrodestra, nel cui perimetro siamo saldamente ancorati è un segnale che ci incoraggia ad andare avanti per costruire un?offerta politica solida e attrattiva?.