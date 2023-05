Ciclismo: Giro d’Italia, in quota duello Thomas-Roglic per la maglia rosa

MeteoWeb

Roma, 22 mag. – (Adnkronos) – Terminate le prime due settimane di corsa, il Giro d?Italia entra nella fase calda con le ultime sei tappe che decideranno il vincitore dell?edizione 2023. Tanto equilibrio e incertezza in vetta alla classifica, soprattutto dopo il ritiro della prima maglia rosa e favorito alla vigilia Remco Evenopoel. Per gli esperti di Stanleybet, l?uomo da battere per la vittoria finale diventa ora lo sloveno Primoz Roglic, offerto a 1,65, quota che sale a 1,70 su Better, seguito da Geraint Thomas, attuale secondo in classifica con soli due secondi di vantaggio proprio su Roglic, fissato tra 3 e 3,25 volte la posta. Terzo in lavagna il portoghese Joao Almeida, visto vincente a Roma a 5,50 mentre le speranze dell?Italia sono tutte rivolte sull?esperto siciliano Damiano Caruso, già secondo nel 2021, possibile outsider a 9.