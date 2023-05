Cino: “Deve esserci strategia comune per far crescere ‘Brand Italia'”

MeteoWeb

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – ?Il titolo del settimo numero del magazine di Icch recita ?Brand Italia, il Paese che si racconta?, io credo però che non sia l?Italia a raccontarsi, essa viene invece raccontata. Ritengo, quindi, che per parlare di ?Brand Italia? dobbiamo parlare della strategia che sta dietro a questo brand: occorre individuare cosa vogliamo essere, che emozioni vogliamo trasmettere agli altri Paesi e agli altri cittadini del mondo. Ricordiamoci che il brand è prima di tutto un’emozione che noi vogliamo trasferire verso altri?. Lo ha detto Vittorio Cino, direttore generale di Centromarca e di Ibc, a margine dell?evento di presentazione del nuovo numero di ?The Corporate Communication Magazine? di Icch, intitolato ?Brand Italia, il Paese che si racconta?.

?Detto questo, il Brand Italia è un Brand che rappresenta anche la storia della civiltà umana, ha 2500 anni di storia ed è per questo difficile da gestire – ha continuato Cino – Da una parte credo sia giusto e necessario mantenere la tradizione, al contempo ritengo sia però giusto innovare il linguaggio, adeguandolo al mondo di oggi. Dobbiamo trovare quindi un linguaggio universale che trasmetta al mondo i valori, le passioni e le emozioni italiane. Un tema centrale in questo senso è quello della simpatia e dell?empatia, caratteristiche che spiccano ogni qual volta uno straniero parli dell?Italia e degli italiani?.