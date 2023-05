Clima: Urso ad ambientalisti, ‘riaprire miniere in Italia per non dipendere da Cina’ (2)

MeteoWeb

(Adnkronos) – Quelle miniere in Italia sono “in gran parte in Liguria, Toscana, Sardegna, Campania e nella catena alpina, nella quasi totalità in aree protette e in parchi naturali. L’elettrico significa scavare dal suolo per realizzare quello che serve, bisogna estrarre i minerali, le terre rare, preziose. Bisogna riaprire i giacimenti, poi costruire gli stabilimenti ovviamente è meglio farlo qui che in Congo, dove non c’è rispetto per l’ambiente e i lavoratori. Noi abbiamo qui uno dei più grandi giacimenti di cobalto in Europa”.