Comunali: Richetti, ‘con Conte metamorfosi profonda M5S da tempi Raggi e Appendino’

MeteoWeb

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Questo M5S ha subito una metamorfosi profonda, è diventato il partito di Conte. Non è più il partito di Raggi, Appendino, della vittoria a Livorno che in quella fase esprimeva un impegno elettorale sul territorio” che ora non si vede più. “Mi sembra un partito altro che antisistema, è un partito totalmente dentro al sistema e con una dialettica trasversale con la maggioranza”. Così Matteo Richetti di Azione a L’Aria che Tira su La7.