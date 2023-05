Dl Bollette: Governo pone fiducia alla Camera, domani il voto**

MeteoWeb

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sul decreto legge contenente le misure per far fronte al caro energia, da convertire entro il prossimo 29 maggio. In base alle intese intercorse tra i Gruppi, il voto è programmato per domani, con dichiarazioni a partire dalle 13 e inizio della chiama alle 14.30. Sempre entro domani è previsto il voto finale sul provvedimento.