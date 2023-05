E-Wallet, Fatarella (PagoPa): “Firma elettronica qualificata funzione chiave del sistema”

MeteoWeb

Trento, 26 mag. (Adnkronos) – “Tra le funzionalità chiave della bozza della normativa europea sull?e-wallet c?è la firma elettronica qualificata gratuita per tutti, un servizio che noi forniamo già da qualche settimana”. Così Maurizio Fatarella, direttore generale di PagoPA S.p.A., è intervenuto al Festival dell’Economia di Trento al panel ?Il wallet europeo: una scelta strategica per l?Italia?.

“L?app IO, creata e gestita da PagoPa, è stata individuata sia come modello per la definizione dello standard di wallet internazionale sia per la realizzazione del portafoglio digitale nazionale. Noi siamo nati come Wallet ? ha sottolineato Fatarella ? gestiamo 13 milioni di carte, nel 2022 abbiamo processato 32 milioni di transazioni, tutte in app: con questi numeri contribuiremo a far scalare il wallet in Italia”.