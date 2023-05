Electrolux: Ranieri (ceo Italia),’a rischio 130 mln investimenti’

MeteoWeb

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – A rischio 130 milioni di investimenti: senza un accordo sindacale si rischia uno stop al rilancio dello stabilimento di produzione Electrolux di Susegana. E’ quanto indica Massimiliano Ranieri, amministratore delegato Italia di Electrolux, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

“A Susegana in passato abbiamo già investito 130 milioni per creare nuove piattaforme di prodotto con un livello di automazione tra i più alti a livello globale per Electrolux. Ora – sottolinea – si parla di un?altra mobilitazione di risorse dello stesso ordine di grandezza per estendere automazione e digitalizzazione. Anche qui, come a Solaro, per sbloccare i fondi è necessario un accordo con il sindacato. La trattativa è iniziata a marzo. Ci eravamo dati tre mesi, ora dobbiamo decidere”.

Ma la mancanza di un accordo potrebbe pregiudicare l?investimento. “L?accordo è indispensabile per questo progetto – afferma – ci consente di aumentare i livelli produttivi. Senza prolungare l?orario di lavoro o ridurre le pause, sia chiaro. Chiediamo solo flessibilità nell?organizzare le fasi del lavoro. Dobbiamo prendere una decisione, stiamo valutando in parallelo, in mancanza di un accordo, aree produttive diverse, interne ed esterne al gruppo”.