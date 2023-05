Elezioni: Della Vedova, ‘maggioranza teme voto fuori sede’

MeteoWeb

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – ?Il voto fuorisede era nel programma elettorale di +Europa, una innovazione dovuta e doverosa ai cinque milioni di italiani che, vivendo al di fuori della loro provincia di residenza, hanno difficoltà a votare. Ecco perché quello che sta accadendo è gravissimo: la maggioranza interviene a gamba tesa, svuotando il provvedimento e inventandosi una delega addirittura a 18 mesi che nessuno voleva?. Lo ha detto il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo alla Camera.

?Se avete il coraggio venite in aula e votate contro il disegno di legge delle opposizioni, ma – ha aggiunto Della Vedova rivolgendosi a Governo e maggioranza – non potete sequestrare il diritto dell?opposizione di portare una proposta di legge di propria iniziativa. La realtà è che volete sabotare il diritto al voto degli italiani fuorisede per una ragione semplice: perché temete che quei 5 milioni di italiani fuorisede non voterebbero per voi. Vi appropriate del disegno di legge – ha concluso Della Vedova – per farvi gli affari elettorali vostri?.