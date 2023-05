Elezioni in Turchia, Erdogan vince ballottaggio: confermato presidente

MeteoWeb

Ankara, 28 mag. (Adnkronos) – Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. “Il presidente Erdogan è stato rieletto per un altro mandato”, ha annunciato con una breaking news la tv di Stato turca.

“Il nostro popolo si è affidato di nuovo a noi”, ha dichiarato Erdogan in un discorso davanti ai suoi sostenitori che si sono raccolti davanti alla sua abitazione a Istanbul per festeggiare la vittoria al ballottaggio su Kemal Kilicdaroglu.

“Oggi scriviamo ancora una volta la nostra storia”, ha aggiunto. “Continueremo a lavorare duro”, ha proseguito Erdogan, con al fianco la moglie Emine. “Saremo all’altezza della fiducia che ci avete dato”, ha proseguito il presidente rieletto, sottolineando che “l’intero popolo turco è il vincitore di queste elezioni”.

“Con questa vittoria si è aperta la porta del secolo della Turchia”, ha dichiarato ancora Erdogan, arringando i suoi sostenitori.

Il presidente rieletto ha anche auspicato che il principale partito dell’opposizione, il Partito repubblicano del popolo (Chp), ritenga il suo candidato, Kemal Kilicdaroglu, “responsabile del pessimo risultato ottenuto”.