Enel: Cda delibera ‘silenzio’ amministratori e management fino ad assemblea**

Roma, 3 mag. -(Adnkronos) – Per “preservare la neutralità della Società rispetto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione di Enel ha deliberato che fino a tale data non siano ammesse interviste, dichiarazioni, o comunque comunicazioni in materia, direttamente o indirettamente, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dal management della Società”. Lo si legge in una nota del gruppo in cui si spiega che il Cda riunitosi oggi “ha ascoltato e preso atto di quanto Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, ha dichiarato alla stampa in merito al fatto ‘di non avere alcuna intenzione di restare in Enel per un ulteriore mandato e di essere solo disposti a consentire, nel interesse esclusivo della Società e per un periodo non superiore a un mese, un ordinato passaggio di consegne, che alla luce del deposito di tre liste concorrenti non è stato finora possibile’ “.

In conference call per illustrare i risultati del primo trimestre Starace ha definito i nove anni trascorsi ai vertici di Enel “molto soddisfacenti e pieni di entusiasmo per lo splendido sviluppo di questo gruppo”. L’ad si è detto “convinto che i prossimi anni saranno ugualmente soddisfacenti” augurando a tutti “successo nel seguire l’evoluzione di Enel”.