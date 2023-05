Eurovision: Alessandro Zan, ‘grazie Mengoni, bandiera lgbtq manifesto per il futuro’

MeteoWeb

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Grazie @mengonimarco. Un manifesto per il futuro: il tricolore e la bandiera lgbtqia+ insieme, la Repubblica che tutela e riconosce i diritti di tutti i suoi cittadini. Oggi così non è. Forza, Marco”. A scriverlo su Twitter il deputato del Pd Alessandro Zan, responsabile Diritti della segreteria nazionale del Partito democratico. Il riferimento è all’uscita del cantante di Ronciglione sul palco dell’Eurovision Spong Contest al momento della presentazione di tutti gli artisti in gara, durante la quale Mengoni ha tenuto in una mano la bandiera Lgbtqia+, mentre nell’altra portava quella italiana.