F1: Domenicali, ‘la partnership di Honda e Aston Martin è un’ottima notizia’

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – ?È un’ottima notizia per la Formula 1 la collaborazione che è stata ufficializzata tra Honda e Aston Martin per fornire propulsori a partire dal 2026″. Così il Ceo di F1, Stefano Domenicali, ha commentato l’annuncio della partnership tra la casa giapponese e il team britannico. “Questa è un’ulteriore prova che la nostra piattaforma globale e la nostra crescita offrono ai marchi un enorme potenziale -ha aggiunto Domenicali- e dimostra anche che i nostri piani per passare a carburanti sostenibili nel 2026 è l’approccio giusto per offrire al mondo delle auto soluzioni alternative per decarbonizzare il pianeta. Tutti possiamo vedere l’incredibile impegno che Aston Martin ha assunto per il nostro sport e non vediamo l’ora di vedere l’entusiasmante partnership in azione, e voglio congratularmi con entrambe le parti per questa notizia”.