F1 Gp Monaco, Ferrari di Sainz comanda prime prove libere

MeteoWeb

Montecarlo, 26 mag. -(Adnkronos) – Parte forte la Ferrari a Montecarlo. Nelle prime libere del Gp di Monaco il più veloce è lo spagnolo Carlos Sainz che chiude in 1’13″372 davanti al connazionale Fernando Alonso (1’13″710) su Aston Martin. Terzo l’inglese Lewis Hamilton (1’14″035) con la Mercedes, poi la Red Bull del messicano Sergio Perez (1’14″038) e il padrone di casa Charles Leclerc (1’14″093) con l’altra Rossa. Sesto posto per l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’14″244). Sessione terminata con 3? d?anticipo per un l’incidente occorso ad Alexander Albon (Williams), senza conseguenze per il pilota.