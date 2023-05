Famiglia: Pd, ‘dopo parole Roccella aspettiamo fatti su assegno unico’

MeteoWeb

Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Leggiamo oggi su ‘La Stampa’ la ministra Eugenia Roccella sostenere che questo governo avrebbe già aumentato gli importi dell?assegno unico, prevedendo anche il suo cumulo con gli strumenti di sostegno al reddito. In realtà questa maggioranza è intervenuta finora solo aumentando l?assegno unico per il primo anno di vita, oltre che con piccoli e necessari aggiustamenti”. Lo dicono i parlamentari del Pd Graziano Delrio e Stefano Lepri, promotori dell?assegno unico nella scorsa legislatura.

“L?aggiornamento all?inflazione era infatti già stato programmato in legge, mentre il cumulo con il reddito di cittadinanza è entrato in vigore fin da marzo 2022 -proseguono-. Apprezziamo che la ministra difenda una misura ideata e voluta dal Pd, il cui governo ha aggiunto sei miliardi alla spesa storica”.

“Ora però tocca al nuovo Governo fare la sua parte, rendendo la misura meno selettiva e aggiungendo nuove robuste risorse per aumentare gli importi. Senza inventarsi nuove inutili proposte, che renderebbero le cose nuovamente complicate e ingiuste. Confidiamo dunque che, oltre la propaganda, arrivino anche i fatti?, concludono i parlamentari dem.