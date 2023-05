Fed: Powell, per calo inflazione serve tempo, non pensiamo a taglio tassi**

MeteoWeb

Roma, 3 mag.- (Adnkronos) – Nel Comitato di politica monetaria della Fed “riteniamo che l’inflazione non scenderà molto rapidamente. Ci vorrà del tempo. E se tale previsione è sostanzialmente corretta, non sarebbe appropriato ridurre i tassi” quindi “non li taglieremo”. Lo sottolinea in conferenza stampa il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ribadendo che quella di un calo dell’inflazione “non è la nostra previsione” anche se negli ultimi due anni “si è parlato molto di una discesa”. Invece l’inflazione, aggiunge, “è abbastanza stabile” in questo scenario “non sarebbe appropriato per noi tagliare i tassi”.