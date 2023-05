Fi: Sorte presenta nuovo organigramma Lombardia, ‘squadra forte radicata su territorio’

MeteoWeb

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – Prosegue il rinnovamento di Forza Italia in Lombardia, con nuove nomine per rafforzare la presenza del partito sul territorio. Il Commissario regionale Alessandro Sorte ha completato il nuovo organigramma regionale con le seguenti nomine: Simona Tironi, vice commissario vicario regionale; Giuseppe Taldone, Antonello Galiani e Franco Nodari vice commissari regionali; Serafino Generoso, responsabile regionale enti locali; Adriano Alessandrini, responsabile regionale organizzazione; Adriano Corigliano, responsabile regionale comunicazione; Luca Caravita, responsabile regionale elettorale. Nei prossimi giorni si procederà a nominare i responsabili di dipartimento regionale.

“L?operazione -spiega Sorte- rientra nella riorganizzazione del partito fortemente voluta dal presidente Berlusconi su tutto il territorio nazionale. In Lombardia abbiamo creato una squadra forte, radicata sul territorio, fatta di persone capaci e competenti, che saprà confrontarsi e rispondere alle esigenze dei cittadini. L?obiettivo è il rilancio del partito in vista delle prossime elezioni europee”.