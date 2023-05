G7: bilaterale Meloni-premier canadese Trudeau**

MeteoWeb

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – Alle 9.30 di questa mattina (quando in Italia saranno le 2.30, ndr) è in programma un bilaterale fra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro del Canada, Justin Trudeau.

A seguire, alle 10.20, apertura ufficiale del summit G7 con visita dei Sette leader al Museo del Memoriale della Pace di Hiroshima (cerimonia della firma congiunta del Libro d?Onore del Museo, deposizione della corona di alloro al Cenotafio delle vittime della bomba, cerimonia di messa a dimora di un albero); 13.30 al via i lavori del G7 con il pranzo di lavoro dei Capi di Stato e di Governo.