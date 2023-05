G7: Meloni solleva ‘caso Tunisia’, ‘Fmi rigida ma serve approccio pragmatico’

MeteoWeb

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sollevato il caso Tunisia durante la prima sessione del lavori sul Sud globale del G7 in corso ad Hiroshima. ?La Tunisia – ha detto il premier – è in una situazione difficilissima, una fragilità politica evidente e un rischio di default finanziario dietro l’angolo. Abbiamo una trattativa fra il FMI e la Tunisia di fatto bloccata. C?è una certa rigidità del FMI di fronte al fatto che non si sono ottenute dal Presidente Saied tutte le garanzie che sarebbero necessarie. È comprensibile da un lato, dall?altro siamo sicuri che questa rigidità sia la strada migliore? Se questo Governo va a casa noi abbiamo presente quali possano essere le alternative? Credo che l?approccio debba essere pragmatico, perché altrimenti noi rischiamo di peggiorare situazioni che sono già compromesse?.