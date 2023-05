G7: proposta Meloni a leader, ‘Unione africana in G20 sarebbe bel segnale’

MeteoWeb

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – Proposta del premier Giorgia Meloni agli altri leader del G7 nel corso della prima sessione sul ‘Sud globale’ del summit, in corso a Hiroshima. Meloni, ha proposto agli altri leader di esprimersi positivamente sulla richiesta dell?Unione Africana di aderire al G20*: ?Approfitto per una proposta – ha detto il presidente del Consiglio agli altri big -: molti di noi si sono già espressi a favore della richiesta dell’Unione Africana di aderire al G20. L’Italia sicuramente sì. Penso che sarebbe un bel segnale esprimere il nostro sostegno anche in occasione di questo vertice?.