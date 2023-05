Governo: Napoli a Salvini, ‘avanti come treni? Non è miglior auspicio’

MeteoWeb

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, responsabile quindi anche dei trasporti, assicura che fra lui e la presidente Meloni c?è grande unità di intenti e andranno avanti per cinque anni ?come treni?. Dopo quanto accaduto alla stazione di Firenze e i ripetuti blocchi sulle linee ferroviarie, forse Salvini dovrebbe cercare immagini un po? più rassicuranti per la presidente Meloni”. Così Osvaldo Napoli di Azione.