Governo: nomina commissari Inps e Inail in Cdm domani**

MeteoWeb

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Dovrebbero essere nominati domani -nel Consiglio dei ministri atteso alle 18 ma non ancora convocato- i commissari di Inps e Inail. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti del Mef, sostenendo che una quadra sui nomi non è stata ancora trovata ma sarebbe vicina.

La nomina si rende necessaria dopo il blitz del governo del 4 maggio scorso, con cui è stata stabilita la decadenza pressoché immediata dei presidenti dei due enti e dei rispettivi cda. Col decreto veniva previsto il ricorso alla figura di un commissario straordinario al fine di assicurare la continuità amministrativa dei due Istituti in attesa che prenda forma la nuova governance tratteggiata dall’esecutivo. Con l’insediamento dei due commissari -previsto entro 20 giorni dall’entrate in vigore del dl- decadranno automaticamente i presidenti, vicepresidenti e i cda degli istituti attualmente in carica.