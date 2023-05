Governo: Orlando, ‘perchè Inps e Inail commissariate se non in crisi?’

MeteoWeb

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Il governo ha deciso il commissariamento di Inps e Inail. Decadono così i due presidenti, Pasquale Tridico e Franco Bettoni. Per fugare ogni dubbio premetto che furono nominati da un governo del quale il PD non faceva parte. Il primo governo Conte, Tridico su proposta grillina e Bettoni dalla Lega. Ho collaborato con loro nei mesi difficili del governo Draghi quando ancora la pandemia non dava requie”. Lo scrive su Facebook il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

“È forse utile ricordare che attraverso INPS è passata l?enorme mole di risorse trasferita in quei mesi ai lavoratori -aggiunge Orlando – alle famiglie e più in generale ai cittadini per fare fronte all?emergenza sanitaria divenuta emergenza economica nelle forme più diverse di bonus, sussidi, cassa integrazione decisi in quei mesi dagli esecutivi e dal Parlamento”.

“Inail si è trovata a svolgere, oltre ai compiti d?istituto particolarmente delicati nelle fasi della ripartenza e del 110%, la delicatissima attività di definizione dei protocolli necessari ad evitare che il Paese si fermasse all?epoca del lockdown prima, e delle vaccinazioni poi. Avendo idee politiche diverse dalle mie, non sempre ci siamo trovati d?accordo nella valutazione di alcuni passaggi, ma posso testimoniare che hanno svolto il loro ruolo con rigore, passione e senza risparmio di energia. Un ruolo fondamentale in un momento tanto grave per la nostra Patria”.

“Naturalmente hanno potuto svolgere tale funzione -prosegue Orlando- grazie alla eccezionale qualità delle strutture tecniche dei due enti. Non sono mancati però momenti nei quali sono stati chiamati ad assumersi responsabilità straordinarie. È proprio l?amor di Patria che dovrebbe spingere a dare atto a questi due servitori dello Stato del lavoro svolto. In qualunque altro Paese credo che questo sarebbe avvenuto”.

“Evidentemente l?evocazione di questi concetti è un espediente retorico più che un convincimento per le forze di maggioranza, se è vero come è vero che la loro attività si conclude con un commissariamento, istituto che normalmente si applica a situazioni – sottolinea Orlando – di dissesto o comunque di grave crisi finanziaria o organizzativa, stato in cui non versa nessuna delle due strutture commissariate. Mi auguro che qualcuno possa spiegare questa scelta, e lo dico senza alcuno spirito di parte. Mi pare comunque doveroso -conclude l’esponente Pd – ringraziare ancora Tridico e Bettoni per il lavoro. Il ricordo delle prove così difficili che ci siamo trovati ad affrontare mi fa ringraziare in modo più diretto Pasquale e Franco”.