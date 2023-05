Incoronazione Carlo III, Sunak: “Espressione orgogliosa di nostra storia”

MeteoWeb

Londra, 6 mag. (Adnkronos/Dpa) – L’ “non è un semplice spettacolo, ma la è l’espressione orgogliosa della nostra storia, cultura e tradizione”. E’ quanto afferma Rishi Sunak in un messaggio per la cerimonia che si svolgerà oggi a Londra, che – sottolinea ancora il premier – sarà l’opportunità per esprimere “speranza e ottimismo” per il futuro”.

“L’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla sarà un momento di straordinario orgoglio nazionale – continua Sunak – insieme con amici di tutto il Commonwealth e oltre, celebreremo la duratura natura della nostra monarchia, la sua costanza, devozione al dovere e al servizio per gli altri”.

“Celebriamo questo weekend con l’orgoglio per quello che siamo e difendiamo – conclude il premier -, guardiamo al futuro con ottimismo e creiamo nuovi ricordi così che potremo raccontare ai nostri nipoti il giorno in cui ci siamo riuniti per cantare ‘God Save The King'”.