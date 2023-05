Internazionali tennis: le regole di rimborso dei biglietti in caso pioggia

MeteoWeb

Tra ombrelli aperti, impermeabili sugli spalti e teloni che vanno e vengono, gli incontri di oggi agli Internazionali d’Italia vanno avanti a singhiozzo, con un unico match finora concluso, quello tra il russo Andrej Rublev e lo slovacco Alex Molcan. La pioggia ha ricominciato a scendere copiosa al momento della loro stretta di mano, i match sono stati sospesi, i campi di nuovo ricoperti con i teloni, e si aspetta una nuova tregua del meteo per ricominciare a giocare. Ma cosa succedera’ se la pioggia dovesse malauguratamente interrompere il programma rovinando la giornata agli organizzatori, ai tennisti, ma soprattutto a chi ha comprato il biglietto?

Il sito ufficiale degli Internazionali, nella sezione Faq (domande e risposte frequenti) del capitolo biglietti spiega “cosa succede in caso di pioggia”. Chiarisce che “il prezzo del biglietto sara’ rimborsato dall’organizzatore esclusivamente qualora nessuno degli allenamenti o degli incontri, programmati sul campo e nella sessione indicati sul biglietto, trovi svolgimento nel giorno indicato”. Il sito chiarisce anche che “l’utente non ha in ogni caso diritto al rimborso del costo del biglietto (ne’ alla sua sostituzione) nel caso in cui gli allenamenti o gli incontri per i quali il biglietto e’ stato acquistato si svolgano, per ragioni tecnico-organizzative o meteorologiche, nel giorno programmato ma in orari o presso campi diversi da quelli inizialmente previsti”.

La frase chiave e’ “nessuno degli incontri”: lascia intendere che chi ha comprato i biglietti del “Ground”, con i quali si accede anche al campo Pietrangeli non avra’ diritto al rimborso (neanche se gli altri match dovessero malauguratamente essere rinviati a domani) visto che l’incontro Rublev-Molcan si e’ concluso. Ma un’altra parola chiave e’ anche “svolgimento” degli incontri, e il fatto che sia sul Centrale sia sulla Grand stand Arena sia stato comunque ultimato il primo set non dovrebbe prevedere il rimborso. A meno di decisioni diverse in corso d’opera. Gli organizzatori faranno luce sull’eventuale riprogrammazione degli incontri e sulla questione rimborsi nel corso della giornata.