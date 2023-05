Judo: Francesca Milani e Fabio Basile sul podio al Grand Prix di Linz

MeteoWeb

Linz, 25 mag. – (Adnkronos) – L?Italia del judo si mette subito in evidenza al Grand Prix di Linz (Austria), primo grande evento del massimo circuito dopo i Campionati Mondiali di Doha (Qatar). Francesca Milani ha ottenuto il terzo posto nei 48 kg femminili. Decisiva per l?azzurra la vittoria nel bronze medal match ai danni dell?ostica israeliana Shira Rishony, contro cui si trovava in parità (2-2) nel computo dei precedenti.

La ventinovenne romana ha esordito in tabellone direttamente al secondo turno, in cui ha avuto la meglio contro la giapponese Hikari Yoshioka. Fatale subito dopo il faccia a faccia con la slovena Marusa Stangar, che si è aggiudicata la Pool A relegandola ai ripescaggi. Qui l?azzurra, opposta alla statunitense Maria Celia Laborde, ha colto un grande successo, propedeutico per la conquista del terzo gradino del podio in apertura di final block.

Ha emulato la connazionale anche Fabio Basile, piazzatosi terzo nei 66 kg maschili. L?oro olimpico a Rio de Janeiro 2016 ha sconfitto in successione l?australiano Nathan Kratz, il colombiano Juan Hernandez e l?israeliano Tal Flicker. Nel match valido per la Pool B, poi, ha dovuto deporre le armi di fronte allo spagnolo Alberto Gaitero Martin. L?azzurro, infine, ha potuto usufruire del forfait per infortunio del moldavo Denis Vieru e del tedesco Lennart Slamberger, che hanno rinunciato a salire sul tatami austriaco rispettivamente nel match valido per i ripescaggi e nel bronze medal match.