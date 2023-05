Juve, Allegri: “Resto al 100% per quanto mi riguarda”

MeteoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta, poi io decido per me e non per gli altri”. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match in trasferta contro l’Empoli. Con la proprietà “ho parlato e ho espresso i miei pensieri come faccio sempre. Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. Parlare del futuro in questo momento non ha senso, abbiamo tre partite importanti. Sul campo dobbiamo lasciare la Juventus tra le prime quattro”.

Lo spirito con cui la Juventus deve affrontare l’Empoli deve essere “quello di una squadra che deve avere una reazione all?eliminazione dall?Europa League. Dobbiamo mantenere e difendere il secondo posto in classifica che è un risultato importante visti gli ultimi due anni”, diceo Allegri. Quanto alla possibile penalizzazione in arrivo, “non ci ho neanche pensato. Ho pensato solo al fatto che bisogna andare a Empoli e tornare alla vittoria per togliere le scorie della partita di Siviglia. Dobbiamo fare bene, matematicamente ci servono tre punti per essere dentro le prime quattro e quello è ciò che dobbiamo fare. Psicologicamente ormai siamo abituati a tutto”.