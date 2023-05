Kosovo: Tajani, ‘parlerò della situazione al vertice di Oslo con i ministri Nato

MeteoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – ?Con i ministri degli Esteri della Nato faremo il punto sulla situazione in Kosovo. La Nato e i nostri militari rimarranno nel Paese a garanzia della stabilità. In questi giorni ho parlato più volte con Vu?i? e con Kurti. Dalle indagini che abbiamo fatto, al momento non risultano responsabilità della Serbia. Ho chiesto al primo ministro kosovaro di sospendere per il momento l?insediamento dei sindaci che rappresentano la popolazione di lingua albanese in quella parte del Kosovo per evitare tensioni?. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani alla vigilia della sua partenza per Oslo dove parteciperà al vertice, oggi e domani alla riunione informale dei Ministri degli Esteri della Nato.

Parlando a margine del suo intervento alla Farnesina alla sessione plenaria dela IV Edizione della Conferenza globale sullo stato di attuazione dell?Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16, Tajani ha aggiunto che ?serve grande prudenza e moderazione. Sono due Paesi candidati all?Unione Europea. Dobbiamo far sì che seguano un percorso positivo, ma così si rischia di allontanare, anche per quanto riguarda il Kosovo, il loro ingresso nella Ue, che richiede determinate scelte. Basta dunque con iniziative che possono procurare incidenti e rendere più complicata la situazione nei Balcani?.

?L?attacco ai nostri militari è inaccettabile ? ha detto ancora il ministro degli Esteri ? Fortunatamente stanno abbastanza bene, anche quelli che hanno avuto ferite più complicate, non corrono alcun pericolo. Sono in contatto continuo con l?ambasciatore a Pristina De Riu e col ministro Crosettto, con il quale stiamo studiando la strategia migliore per raggiungere un accordo fra le parti?.