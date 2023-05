Lavoro: Meloni, ‘avanti con taglio cuneo fiscale, sfida è allargare e renderlo strutturale’

MeteoWeb

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “L’impatto del taglio del cuneo che stiamo realizzando è diverso dai predecessori e non è finito. Il taglio della tassazione sul lavoro è una priorità, l’impatto per i lavoratori, soprattutto in un periodo di inflazione galoppante, è per forza di cose importante. Noi vogliamo andare avanti: la prima sfida è rendere questi provvedimenti strutturali e allargarli ulteriormente”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento al Festival dell’Economia a Trento.