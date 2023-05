MeteoWeb

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Noi non conosciamo i contenuti del provvedimento, li abbiamo chiesti in Parlamento ad oggi però non lo abbiamo. Conte faceva video, Renzi il ‘Matteo risponde’ ma qui per la prima volta la disintermediazione avviene su un annuncio ma non sullo spiegare un provvedimento”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Iv, a Tagadà.