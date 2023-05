Maltempo: Baruffi (Pd), ‘con governo ottima collaborazione, Cdm martedì? Va benissimo’**

MeteoWeb

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “C’è una concentrazione di uomini e mezzi mai vista. Con il governo c’è un’ottima collaborazione che non nasce in queste ore, ma già dagli eventi del 2 e 3 maggio. Non facciamo polemiche tra noi e il governo. Gli unici che diritto di lamentarsi sono i cittadini, le loro grida di soccorso”. Così il responsabile Enti Locali del Pd, Davide Baruffi, a L’Aria che Tira su La7.

“Il Cdm martedì? Va benissimo. Non c’è nessun problema. Come dicevamo ieri con Mantovano abbiamo anche necessità di tempo per calmierare bene”, per quantificare bene danni.