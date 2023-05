Maltempo: Bignami, ‘Meloni ha visto determinazione Emilia, Governo la farà sua’

MeteoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La scelta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di venire oggi in Emilia Romagna per vedere con i suoi occhi danni subiti, toccare con mano i disagi e le difficoltà che la popolazione e il territorio stanno affrontando, è il segno tangibile della grande attenzione del Governo nei confronti di quanto sta accedendo”. Lo afferma il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, esponente di Fratelli d’Italia.

“Nel lungo e intenso giro che abbiamo fatto oggi, il premier -racconta- ha avuto modo di parlare con volontari, cittadini, imprenditori, di portare loro conforto e di raccogliere da parte loro grande voglia e determinazione di rialzarsi e ricostruire. Voglia e determinazione che il Governo farà suoi già da martedì prossimo perché è importante che le istituzioni agiscano in fretta. Grazie al presidente per il suo sostegno?.